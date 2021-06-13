Санкт-Петербург, 13 июня, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Петербурге власти решили ужесточить контроль за соблюдением масочного режима пассажирами общественного транспорта в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом. Пассажиров без масок уже начали штрафовать.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в метро Петербурга

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В комитете по транспорту Санкт-Петербурга напомнили, что, по действующему в настоящее время постановлению городского правительства, маски или респираторы необходимо использовать при поездках в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах, пригородных поездах и такси, а также при нахождении на остановках общественного транспорта.

«Пассажиры, нарушающие масочный режим, будут вынуждены заплатить штраф или покинуть салон транспорта. В метрополитен пассажиры без масок допускаться не будут!» — предупредили в Смольном.

Там также сообщили, что за последние три дня в наземном транспорте и метро составлено около ста административных протоколов за отсутствие у пассажиров средств индивидуальной защиты органов дыхания.