Лондон, , 18:33 — REGNUM США уверены в единстве НАТО и считают Евросоюзом стержнем, на который может опираться военный блок. Об этом 12 июня заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Мы очень твердо уверены в единстве НАТО, и я лично считаю, что ЕС является невероятно сильной и динамичной организацией, которая во многом не только способствует возможностям Западной Европы справляться с экономическими трудностями, но и также является стержнем, на который может опираться НАТО», — сказал Байден на саммите G7 в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в США заявили, что учения «Арктический вызов» (Arctic Challenge) с участием США в странах Европы являются провокационными.

Задачей учений, которые проходят в третий раз, является отработка совместных действий в воздушном пространстве Арктического региона. В учениях принимают участие ВВС Финляндии, Швеции и Норвегии.

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