Лондон, 12 июня 2021, 18:33 — REGNUM США уверены в единстве НАТО и считают Евросоюзом стержнем, на который может опираться военный блок. Об этом 12 июня заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в США заявили, что учения «Арктический вызов» (Arctic Challenge) с участием США в странах Европы являются провокационными.
Задачей учений, которые проходят в третий раз, является отработка совместных действий в воздушном пространстве Арктического региона. В учениях принимают участие ВВС Финляндии, Швеции и Норвегии.
Читайте также: НАТО отработала высадку спецназа «в Крыму» — Business Insider