Саранск, 13 июня, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В День России врио главы Мордовии Артем Здунов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднику. Он вручил высокие государственные награды и премии работникам промышленности и сельского хозяйства, культуры, врачам, спортсменам, военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, предпринимателям, волонтёрам, общественным и государственным деятелям.

Пресс-служба правительства Мордовии

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Юным жителям Мордовии традиционно в этот день были вручены паспорта граждан Российской Федерации.

В Саранске Здунов принял участие в открытии выставки к 380-летию столицы Мордовии, которая начала работу в Мордовском республиканском объединённом краеведческом музее имени И.Д. Воронина. Экспозиция рассказывает об истории города со времен основания до сегодняшнего дня, здесь представлены уникальные раритеты из фондов музея.

В Рузаевке руководитель республики принял участие в торжествах, посвященных 390-летию города. В качестве подарка к юбилею города врио главы Мордовии вручил руководителю Рузаевского района Александру Сайгачеву сертификаты на приобретение нескольких единиц городской спецтехники. Главным трудовым династиям города были вручены ценные подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саранске 12 июня в нескольких точках города будут работать мобильные медицинские комплексы для проведения вакцинации от коронавируса.

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