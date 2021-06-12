Лондон, , 23:03 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги на полях саммита G7 встретился с президентом США Джо Байденом и обсудил с ним международную повестку дня. Об этом 12 июня сообщает la Repubblica.

«С Байденом мы единодушны по многим вопросам: положение женщин, молодежная политика, права человека, социальная политика и охрана окружающей среды. Эти темы ключевые для итальянского председательства в G20», — сказал Драги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили во время встречи на полях саммита G7 в Великобритании политику в отношении России и Китая, а также модернизацию НАТО.

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