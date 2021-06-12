Лондон, 12 июня 2021, 21:42 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили во время встречи на полях саммита G7 в Великобритании политику в отношении России и Китая, а также модернизацию НАТО. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе Белого дома.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон приветствовал улучшение отношений Соединенных Штатов с Евросоюзом.
Макрон хорошо оценил тот факт, что «президент США готов сотрудничать с другими участниками клуба, тем самым он подтверждает, что США — это партнеры ЕС».
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