Лондон, , 21:42 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили во время встречи на полях саммита G7 в Великобритании политику в отношении России и Китая, а также модернизацию НАТО. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Байден и Макрон обсудили работу, направленную на модернизацию НАТО, наше тесное сотрудничество в области борьбы с терроризмом, в том числе в регионе Сахеля, а также наши общие приоритеты внешней политики, такие как Китай и Россия», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон приветствовал улучшение отношений Соединенных Штатов с Евросоюзом.

Макрон хорошо оценил тот факт, что «президент США готов сотрудничать с другими участниками клуба, тем самым он подтверждает, что США — это партнеры ЕС».

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