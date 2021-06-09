Москва, , 14:16 — REGNUM Строительство газопровода «Северный поток — 2» неизбежно будет завершено. Об этом 9 июня при помощи телемоста заявил член комитета бундестага Германии по международной политике Вальдемар Гердт в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Северный поток — 2» будет достроен и все это знают. Мы не можем без него обходиться. И Украина не потеряет ничего кроме возможности шантажа. И из-за этого весь сыр-бор», — сказал Гердт.

Также политик заявил, что России выгодно прокачивать газ и через украинскую территорию, поэтому ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» не лишит Киева заработка от транзита российского газа.

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