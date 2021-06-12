Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена из-за неудачного опыта экс-главы Белого дома США Дональда Трампа решила не организовывать совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным по итогам саммита в Женеве. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на ключевых помощников Байдена.

По данным источников, сотрудники из администрации президента США «помнят о том, как Путин взял верх над Трампом в Хельсинки», поэтому выступили против совместной пресс-конференции.

При этом помощники президента США отметили, что представители российской стороны якобы хотели, чтобы Путин и Байден провели совместную пресс-конференцию.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин отдельно подойдет к представителям СМИ после переговоров с главой Белого дома США Джо Байденом в Женеве.

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