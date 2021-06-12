Москва, , 16:27 — REGNUM После переговоров с главой Белого дома США Джо Байденом в Женеве российский лидер Владимир Путин отдельно подойдет к представителям средств массовой информации (СМИ). Об это 12 июня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков РИА Новости.

По его словам, «практикой американского президента», скорее всего, является отдельная пресс-конференция после переговоров.

Песков напомнил, что Байден, который не так давно встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, также провел отдельную пресс-конференцию.

«Они (представители президента США — прим. ИА REGNUM) не стали проводить совместную пресс-конференцию с Б. Джонсоном», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА REGNUM, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, в ходе которой лидеры двух стран обсудят весь спектр российско-американских отношений, состоится в Швейцарии 16 июня.

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