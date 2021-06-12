Бразилиа, 12 июня 2021, 18:45 — REGNUM В Бразилии умер бывший вице-президент страны Марко Масиел, сообщает 12 июня телеканал Globo.
Отмечается, что 80-летний Масиел умер после продолжительной болезни. Свои соболезнования выразили экс-президент Фернанду Кардозу, нынешний вице-президент Антониу Гамилтон Морау, а также губернаторы штатов.
Масиел занимал пост вице-президента Бразилии в 1995—2003 годах.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Бразилии на 41-м году жизни умер мэр Сан-Паулу Бруну Ковас в результате продолжительной болезни. Ковас занял пост главы города в 2018 году, ранее он занимал пост вице-мэра Сан-Паулу.
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