Бразилиа, , 01:31 — REGNUM После выявления еще 52 911 случаев заражения коронавирусом в Бразилии общее число подобных подтвержденных фактов достигло в стране 17 037 129. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе бразильского минздрава.

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Кроме того, за сутки в республике от осложнений при COVID-19 умерли 2378 пациентов. Всего от последствий указанного заболевания скончались 476 792 человека. Еще 15 494 071 носитель SARS-CoV-2 в Бразилии излечился.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня бразильский посол в Москве Товар да Силва Нунес выразил надежду на то, что между Россией и Бразилией будет расширено сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, а также в ряде других областей.

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