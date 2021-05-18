Симферополь, , 16:06 — REGNUM Учения «Троянский след» и «Чёрный лебедь», проведённые в мае командованием специальных операций США в Европе с участием стран НАТО, направлены на отработку маневров в случае конфликта с Россией. Об этом сообщает портал Business Insider.

Приближенные к боевым условиям учения прошли в Румынии и некоторых странах Восточной Европы. Их главной целью, отмечает издание, была проверка того, как обычные войска и спецназ смогут взаимодействовать в случае крупного конфликта с Россией.

Крымский полуостров в публикации назван «неприступной на первый взгляд крепостью, которая охраняет южный фланг России с суши и с воздуха».

«Но Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС», — отмечает автор статьи Ставрос Атламазоглу.

Так, скрытно доставить «морских котиков» к российским объектам в Крыму смогут экипажи боевых катеров специального назначения. Речные катера способны эффективно действовать на реках, а это даёт иногда огромные преимущества в скорости, скрытности и огневой мощи.

В ходе учений «Чёрный лебедь» экипажи боевых катеров тренировались на реке Дунай, и американские военные получили опыт, приближенный к реальным действиям на реке.

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