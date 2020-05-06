Санкт-Петербург, 12 июня, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга возобновили проверки соблюдения противоэпидемических мер в торговых центрах. По результатам проверок четырех ТЦ в разных районах города выявлены нарушения требований, установленных постановлением городского правительства № 121 «О мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции».

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый центр

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Как сообщили 12 июня в Смольном, рейды прошли накануне в торговых центрах в Выборгском, Приморском и Центральном районах. Всего было проверено 75 объектов, в том числе четыре фуд-корта, три кафе, 67 магазинов и одна точка оказания услуг.

В ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте отсутствовал контроль за температурой посетителей и использованием средств индивидуальной защиты, не соблюдалась социальная дистанция. В ТЦ «Невский центр» на Невском проспекте не было QR-кода в одном из кафе. В ТЦ «Норд» на проспекте Просвещения персонал и посетители не использовали средств индивидуальной защиты, не было термометрии на входе. В ТЦ «Капитолий» на Коломяжском проспекте в одной из точек общепита не было журнала термометрии и антисептика для посетителей.

Организации, нарушившие антиковидные меры, привлечены к административной ответственности. Кроме того, оштрафованы восемь посетителей торговых центров.

«Сейчас многое зависит от нашей общей ответственности. Расслабляться нельзя — маски, социальная дистанция — никто этого не отменял. Ограничительные меры в Петербурге продлены до 12 июля. Все торговые организации, предприятия общепита, посетители обязаны их соблюдать. Проверки будут продолжены», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, 11 июня в Петербурге зафиксировано 867 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки от ковида скончались 45 человек.