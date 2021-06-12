Тирасполь, , 11:01 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравил российских граждан с Днем России, который отмечается сегодня, 12 июня.

Следите за развитием событий в трансляции: «День России: как отмечают праздник в столице и регионах — трансляция»

По словам Красносельского, Приднестровье неразрывно связано с Россией, с ее культурно-историческим наследием и ментальной общностью, воплощенной в идее Русского мира.

Именно Россия в сложный период пандемии коронавируса протянула Приднестровью руку помощи. Россия направила в Приднестровье грузы медицинского назначения, а также обеспечила поставки вакцины.

Красносельский подчеркнул, что Приднестровье остается приверженным интеграции с Российской Федерацией — это главный приоритет ПМР.

«Мы верим в то, что воля приднестровского народа, высказанная в ходе референдума в 2006 году, будет реализована на практике», — скано в поздравлении главы ПМР.