Тирасполь, 12 июня 2021, 11:01 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравил российских граждан с Днем России, который отмечается сегодня, 12 июня.
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По словам Красносельского, Приднестровье неразрывно связано с Россией, с ее культурно-историческим наследием и ментальной общностью, воплощенной в идее Русского мира.
Именно Россия в сложный период пандемии коронавируса протянула Приднестровью руку помощи. Россия направила в Приднестровье грузы медицинского назначения, а также обеспечила поставки вакцины.
Красносельский подчеркнул, что Приднестровье остается приверженным интеграции с Российской Федерацией — это главный приоритет ПМР.
«Мы верим в то, что воля приднестровского народа, высказанная в ходе референдума в 2006 году, будет реализована на практике», — скано в поздравлении главы ПМР.