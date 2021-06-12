Минск, , 10:48 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил своему российскому коллеге Владимиру Путину поздравления по случаю празднования Дня России. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Напомним, что День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, что послужило одной из причин развала Советского Союза. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем России. Лукашенко отметил, что российско-белорусские отношения закалены в противостоянии угрозам, а также выразил уверенность в появлении новых перспективных направлений сотрудничества.

Также в поздравлении Лукашенко подчеркивается, что граждане России живут в великой стране с уникальной историей и бесценным культурным наследием. Экономический потенциал России растет, масштабные социальные проекты, а также прорывные идеи в научно-технической сфере качественно преобразую облик России.