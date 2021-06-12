Санкт-Петербург, 12 июня, 2021, 08:42 — ИА Регнум. За время кампании по массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в Петербурге прививки сделали 745 540 человек. Из них 621 698 человек полностью закончили цикл вакцинации, сообщили власти города.

Вакцинация в одном из ТЦ Петербурга

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Отметим, что, по отношению к численности постоянного населения Санкт-Петербурга, доля привитых составляет 13,8% и 11,5%, соответственно.

Из числа привитых 285 465 человек — это лица старше 60 лет.

В общей сложности в Петербург поступило 860 042 комплекта трех отечественных вакцин от коронавируса. Запас вакцины в городе на 11 июня составлял 114 502 комплектов.

В Петербурге открыты 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 25 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к 134 основным.