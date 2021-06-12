Москва, , 08:26 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал День России спорным праздником и предложил его отмечать 21 сентября.

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«День России — спорный праздник. По нашему мнению, главный государственный праздник России нужно отмечать не 12 июня, когда была принята декларация о суверенитете РСФСР, а 21 сентября», — отметил Жириновский в ТГ-канале.

Именно в этот день русские князья на реке Волхов в 862 году встретились и договорились о создании единого государства Русь, отметил парламентарий, указав на то, то это было 1158 лет назад, а не 31 год назад.

Тем не менее несмотря на претензии и исторические противоречия «всем нам важно полюбить не себя в России, а Россию в себе», заключил лидер ЛДПР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил российских граждан с Днем России.