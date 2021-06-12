Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 июня поздравил граждан России с национальным праздником — Днём России и подтвердил намерение США конструктивно взаимодействовать с правительством РФ и поддерживать российский народ в его желании мирно сотрудничать с международным сообществом. Об этом говорится в распространённом Госдепартаментом США заявлении Блинкена.

Энтони Блинкен «От имени правительства Соединённых Штатов Америки я поздравляю граждан России с празднованием Дня России»

Глава американской дипломатии подчеркнул стремление США «к конструктивному взаимодействию» с правительством России в интересах «развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений».

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«Кроме того, мы по-прежнему твёрдо намерены поддерживать российский народ, продолжающий развивать устремления, изложенные в Декларации о государственном суверенитете России, а также его желание работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес», — добавил глава Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман в ходе выступления на площадке Германского фонда Маршалла (признана нежелательной на территории РФ) 9 июня заявила, что Россия — мировая держава, влияние которой, в том числе в вопросе энергетики, нужно сдерживать.

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