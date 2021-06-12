Тирана, , 06:20 — REGNUM Генеральная Ассамблея ООН 11 июня одобрила кандидатуру Албании на место в Совете Безопасности ООН. Албания станет одним из 10 непостоянных членов Совета Безопасности ООН с 1 января 2022 года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в 1995 году Албании не удалось получить место в СБ ООН.

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Ранее глава МИД Албании Ольта Джачка заявляла о намерении использовать место в СБ ООН для выдвижения косовского вопроса на верхнее место в повестке заседаний Совбеза.

Кроме Албании, непостоянными членами СБ ООН с будущего года станут Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ.

Напомним, Россия является постоянным членом СБ ООН и обладает в нем правом вето.

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