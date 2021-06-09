Тирана, , 23:53 — REGNUM Если Генеральная ассамблея ООН 11 июня выберет Албанию в непостоянные члены СБ ООН, это будет хорошая возможность «вернуть Косово в фокус внимания международного сообщества». Об этом 8 июня заявила министр по Европе и внешним делам Албании Олта Джачка во время встречи с генсеком ООН Антониу Гуттеришем.

«Косово — это наш национальный интерес, и у нас появится возможность обратить внимание международного сообщества на этот вопрос через наше членство в СБ ООН», — цитирует портал Koha.net слова албанского министра.

Напомним, что осенью этого года закончится мораторий на подачу заявок на вступление в международные организации, на что Приштина согласилась, подписав Вашингтонское соглашение.