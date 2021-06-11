Киев, , 20:08 — REGNUM Аналитики банка J.P.Morgan прогнозируют, что Украина получит второй транш кредита от МВФ до сентября этого года.

Об этом речь идет в отчете банка, который сегодня, 11 июня, публикуют украинские СМИ.

По данным аналитиков J.P.Morgan, Украина до конца 2021 года получит от МВФ в общей сложности $3 млрд, таким образом международные резервы страны увеличатся до $32,5 млрд. Эксперты считают, что риск того, что необходимые для выделения кредитов законы не будут приняты до летних каникул Верховной рады, составляет всего 20−30%. При таком сценарии, говорится в документе, сотрудничество Украины с МВФ может возобновиться только в конце этого года или в следующем.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в МВФ заявили, что отмечают некоторый прогресс Украины в выполнении требований фонда, однако для получения следующего кредитного транша Киеву нужно сделать больше. До этого, в конце мая, власти Украины заявили означительном прогрессе в законодательной работе, необходимой для получения макрофинансовой помощи от ЕС и МВФ.