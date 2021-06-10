Киев, , 19:43 — REGNUM МВФ отмечает некоторый прогресс Украины в выполнении требований фонда, однако подчеркивает, что для получения следующего транша Киеву нужно сделать больше.

Об этом на брифинге в Вашингтоне 10 июня заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

«Мы продолжаем находиться в тесном взаимодействии с украинскими властями… ведем дискуссии об имплементации политического курса и реформ по этой программе… Определенный прогресс достигнут, но необходимо сделать ещё больше», — отметил Райс.

Он также назвал ключевые темы дискуссий между Киевом и экспертами МВФ — управление национальным банком Украины; совершенствование контролю банковской деятельности; уменьшении среднесрочного бюджетного дефицита; восстановление и укреплению антикоррупционной системы и системы судопроизводства.

ИА REGNUM напоминает, что в конце мая власти Украины заявили о значительном прогрессе в законодательной работе, необходимой для получения макрофинансовой помощи от ЕС и МВФ. В правительстве заявили, что рассчитывают возобновить сотрудничество с МВФ и получить очередной кредитный транш до сентября.