Киев, , 20:26 — REGNUM Власти Украины заявили о значительном прогрессе в законодательной работе, необходимой для получения макрофинансовой помощи от ЕС и МВФ.

Об этом сегодня, 21 мая, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, Верховная рада Украины в последнее время поддержала в первом чтении 12 законопроектов, необходимых для получения кредитных средств, а еще 3 важных проекта законов уже получили позитивные отзывы комитетов для второго чтения.

Вместе с тем, премьер Украины воздержался от прогнозов насчет того, когда Украина сможет получить эти средства от «западных партнеров».

ИА REGNUM напоминает, что ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ЕС может принять решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в сентябре, но при условии выполнения Киевом своего «домашнего задания». Также власти Украины заявляли, что рассчитывают возобновить сотрудничество с МВФ и получить очередной кредитный транш до сентября.