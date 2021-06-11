Вашингтон, 11 июня 2021, 08:48 — REGNUM Применение бомбардировщика B-52H во время учений Североатлантического альянса Baltops является провокацией, заявили в посольстве РФ в США.
Подобные действия — это «бряцание оружием», которое омрачает атмосферу перед встречей в Женеве 16 июня лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, подчеркнули в посольстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в США заявили, что учения «Арктический вызов» (Arctic Challenge) с участием США в странах Европы, являются провокационными.
Задачей учений, которые проходят в третий раз, является отработка совместных действий в воздушном пространстве Арктического региона. В учениях принимают участие ВВС Финляндии, Швеции и Норвегии.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военная деятельность США и НАТО расширяется на Украине и в Чёрном море. Лавров напомнил о семи совместных учениях Украины и стран НАТО, запланированных на текущий год.
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