Мадрид, , 15:46 — REGNUM Испания, как ожидается, станет местом проведения следующего саммита НАТО, который состоится 2022 году. Об этом 10 июня сообщила газета La Vanguardia.

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Издание пишет, что саммит глав правительств стран Североатлантического альянса, намеченный на 14 июня в Брюсселе, и участие в котором примет президент США Джозеф Байден, станет подходящим моментом, чтобы определить место проведения встречи 2022 года.

В рамках саммита американский лидер впервые встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Газета отмечает, что, по всем признакам, предложение испанских властей принять саммит НАТО в следующем году в Испании «будет реализовано».

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Как сообщало ИА REGNUM, саммит Североатлантического альянса пройдёт 14 июня в Брюсселе. По данным пресс-службы альянса, он будет включать лишь одну рабочую сессию продолжительностью 2,5 часа. Таких коротких саммитов не было почти 20 лет.

Обычно саммиты НАТО продолжаются два дня, каждый из которых разделён на три-четыре рабочие сессии. На этот раз у каждого участника будет менее пяти минут на выступление, так как генеральный секретарь альянса выступит в начале и в конце мероприятия.