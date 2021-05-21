Москва, , 11:13 — REGNUM Милитаристским планам Киева соответствует наращивание военной активности НАТО на украинской территории и на Чёрном море. Урегулированию в Донбассе это не способствует, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 мая на брифинге.

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Она отметила, что НАТО в настоящее время проводит учения Defender Europe 21 — самые крупные за 25 лет. В них участвуют 28 тыс. военных из 27 государств альянса и союзных стран. Далее запланированы другие учения: Cossack Mace, Silver Saber и Sea Breeze.

На Украине в 2021 году должно пройти семь совместных учений со странами НАТО, то есть те или иные манёвры проходят раз в 1,5−2 месяца.

«Всё это не способствует внутриукраинскому урегулированию», — констатировала представитель МИД.

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