Москва, , 13:28 — REGNUM В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ подготовили рекомендации для соцсетей по выполнению российского законодательства, TikTok заверил в готовности взаимодействовать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Он сообщил, что в январе-февраля в соцсети TikTok было размещено более 1 тыс. незаконных контентов, касающихся вовлечения подростков в незаконные протестные акции, призывов оказывать неповиновение сотрудникам правопорядка, кроме того, более 250 контентов касались вовлечения в наркопотребление. Однако противоправный контент не удалялся и не блокироваться площадкой.

В этой связи состоялась видеоконференция Москва-Сингапур-Дублин с участием членов комиссии и представителей руководства компании «ТикТок» во главе с директором по связям с органами власти и корпоративным вопросам Хелен Лерш.

«Был разговор, почему это произошло, они считают, что не по их вине, это слишком огромное количество такого контента, они предпринимают все возможные усилия, к тому чтобы такие контенты были своевременно выявлены, смодерированы и ликвидированы. Мы предложили помощь в разъяснении нашего законодательства, и они готовы сотрудничать», — сказал Пискарёв.

«Мы будем дальше мониторить ситуацию и недопустим, чтобы компании на территории не соблюдали наше законодательство, страна обязана защищать своих детей», — подчеркнул парламентарий.

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