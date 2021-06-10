Москва, , 13:20 — REGNUM Рыболовецкое судно «Онега» почти невозможно поднять со дна Баренцева моря, это очень сложная операция. Об этом и.о. руководителя Морспасслужбы Виктор Чернов сообщил в опубликованном 10 июня интервью «Российской газете».

По его словам, поднять судно, затонувшее на глубине 130 метров, возможно теоретически. Но подобных операций по сложности, продолжительности и стоимости в российской истории гражданского судоподъёма не было.

Район предположительного затопления велик, и найти там судно маловероятно. Если же «Онегу» всё-таки обнаружат на грунте, она может лежать таким образом, что телеуправляемый необитаемый подводный аппарат не сможет полноценно осмотреть судно снаружи. Обследовать помещения внутри траулера тоже не получится.

«Извлечение и подъём тел погибших технически крайне затруднён и связан с неоправданно высоким риском для жизни спасателей», — сказал Чернов о ситуации, когда от поверхности судно отделяет 130-метровая толща воды.

Как сообщало ИА REGNUM, траулер «Онега», на борту которого находились 19 человек, затонул в Баренцевом море у Новой Земли в Архангельской области 28 декабря 2020 года. Спаслись только два члена экипажа, поиски остальных прекратили 4 января.

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