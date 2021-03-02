Мурманск, , 18:46 — REGNUM Ространснадзор установила причины гибели рыболовецкого судна «Онега». По данным ведомства, трагедия произошла из-за погодных условий и неоправданного риска капитана.

«В результате расследования комиссия установила, что гибель судна явилась следствием стечения нескольких обстоятельств: обледенение судна, способствовавшее уменьшению начальной остойчивости, неоправданный риск, допущенный капитаном судна при принятии решения о выборке яруса в сложных гидрометеорологических условиях», — говорится в сообщении Ространснадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, судно «Онега» затонуло недалеко от Новой Земли 28 декабря. Спасти удалось двум членам экипажа — помощнику капитана и матросу. Найти тела семнадцати погибших не удалось.