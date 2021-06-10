Москва, , 12:56 — REGNUM Чиновники превращают «гаражную амнистию», в очередной способ заработать на людях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат ГосдумыСергей Миронов.

«Получается, что амнистия становится инструментом выкачивания денег. Но разве Росреестр не бюджетная организация и не содержится на счет налогоплательщиков? Почему же они вынуждены дополнительно оплачивать госуслуги, да еще в рамках бесплатной процедуры. Подобные фокусы вызывают законное раздражение людей», — отметил Миронов.

Он призвал Росреетр отказаться от взимания платы за «гаражную амнистию».

Ранее глава РосреестраОлег Скуфинский заявил о о том, что регистрация гаражей в рамках «гаражной амнистии» будет стоить не более 10 тыс. рублей — около 5 тыс. рублей надо заплатить за подготовку техплана объекта, и еще примерно столько же будет стоить кадастровый план земельного участка.

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