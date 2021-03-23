Москва, , 13:40 — REGNUM Закон о «гаражной амнистии» коснется более 1 млн объектов в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Закон будет касаться более 1 млн объектов, однако будет выявлено гораздо больше объектов, чем у нас есть первичная статистика», — заявил Крашенинников.

В рамках «гаражной амнистии», которая начнется в сентябре и будет проходить в течение пяти лет, в собственность оформляется весь объект: как гараж, так и земля.

Амнистия будет действовать с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года.

Законом устанавливается механизм упрощенного оформления прав как на гаражи, так и на земельные участки, на которых они расположены.

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