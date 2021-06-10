Москва, , 11:29 — REGNUM Биткоин 9 июня сделал камбэк, прибавив сразу 12% и повысив уровень своего доминирования на рынке до 42%, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

«Рынок бурно отреагировал на одобрение в Сальвадоре законопроекта о признании первой криптовалюты законным средством платежа наравне с американским долларом, который играет роль местной валюты.

Обнадеживающим моментом стала трехкратная переподписка на $500 млн выпуск конвертируемых облигаций MicroStrategy. Это указало на сохраняющийся аппетит игроков Уолл-стрит к таким «сомнительным историям» с рейтингом «ССС» из-за лежащей в их основе покупки биткоина.

В итоге курс цифрового золота в моменте поднимался выше $37 500 и утром в четверг демонстрирует неагрессивный откат, трансформировав сценарий отвесного падения к $25 000−30 000.

Сейчас нельзя это трактовать как разворот. Тот же Ethereum, которому прочат занять место основной криптовалюты, подорожал только на 4% и больше половины от этого преимущества к текущему моменту уже успел растерять.

По биткоину пока тот же треугольник, но в уточненных границах. Верхняя грань проходит вблизи $38 000, после этого быкам необходимо закрепиться выше $40 500, после этого можно будет считать, что состоявшийся отскок накануне это не просто «вытряхивание» из «шортов».

Сальвадор слишком небольшая в терминах ВВП страна ($25 млрд), претворение в жизнь последней инициативы будет сопряжено с большими вызовами.

Фактически это станет любопытным экспериментом, в результате которого могут возникнуть сбои (от зависимости от потоков капитала до реакции мирового сообщества, прежде всего США, у которых «под носом» появится, по сути, криптоофшор). Пока это слишком щедрый аванс рынка.

Распространение этой тенденции на Латиноамериканский мир, выразившиеся в «лазерных глазах» в Twitter-аккаунтах депутатов Мексики, Бразилии, Панамы и Парагвая — пока мечты, а не реальность.

Не все их коллеги могут разделять подобный взгляд, к тому же потом могут появиться звонки из Вашингтона. Видный сенатор Элизабет Уоррен призвала усилить регулирование в криптосфере.

Глава SEC Гэри Генслер в очередном интервью CNBC подкрепил бытующее мнение, что биткоин-ETF могут не одобрить в этом году. Налоговая служба запросила дополнительное финансирование для усиления надзора в сфере криптовалют.

Ведомство займется созданием формы отчетности для брокеров, потом такая же обязанность появится у кастодианов и бирж.

Продолжают поступать мрачные новости из Китая — две провинции предписали майнерам остановить свои операции, прошли аресты 1100 человек, которых обвинили отмывании денег при помощи криптовалют», — пояснил эксперт.

Читайте также: Власти Сальвадора узаконили биткоин в качестве платежного средства