Сан-Сальвадор, , 11:02 — REGNUM В Сальвадоре одобрили закон, позволяющий использовать биткоин в качестве легального платежного средства страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте законодательной ассамблеи.

Отмечается, что в ходе голосование за принятие закона проголосовали 62 из 84 депутатов.

Таким образом Сальвадор стал первой страной в мире, которая легализовала биткоин в качестве платежного средства.

В стране начнут использовать биткоин в качестве платежного средства наряду с американским долларом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе конференции Bitcoin 2021, которая проходит в Майами, президент Сальвадора пояснил, что принятие биткоина в качестве платёжного средства позволит в краткосрочной перспективе создать рабочие места, а также обеспечить доступ к финансам для тысяч людей «за пределами формальной экономики».

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