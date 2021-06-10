Москва, , 11:24 — REGNUM Московская городская дума может ограничить скорость самокатов с электродвигателем, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Председатель рассказал, что данный вопрос находится в стадии обсуждения. Ограничения могут затронуть зоны и скорость передвижения в парках и общественных пространствах. При этом полный запрет аренды, по мнению Шапошникова, нецелесообразен, поскольку она — «не единственный способ прокатиться на сегвее, моноколесе или электросамокате».

«Ограничения, на наш взгляд, должны касаться скоростного режима, мощности двигателя, возможно, возраста пользователей», — приводит слова Шапошникова «Парламентская газета».

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Он отметил, что в столице придерживаются принципа, что перемещать на электросамокатах можно только по велодорожкам и велополосам. В случае отсутствия таковых пешеход получает приоритет, а скорость самоката ограничивается до 7 км/ч. И если такой нормативный акт будет принят, ответственность будет регулироваться КоАП Москвы, добавил Шапошников.

Как сообщало ИА REGNUM, на время проведения чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) в Санкт-Петербурге прокатиться и оставить электросамокат нельзя будет на 95 улицах города, в том числе в границах улиц размещения фан-зон, стадиона, мест отправки и прибытия шаттлов, перевозящих болельщиков.

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