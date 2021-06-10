Сочи, Краснодарский край, , 11:05 — REGNUM Схему размещения пунктов проката электросамокатов и велосипедов разрабатывают в Сочи. Для пользователей этих средств передвижения также планируют ввести ограничения скорости при передвижении по тротуарам и проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 10 июня по итогам совещания о регламентировании деятельности сетевых компаний, оказывающих услуги по прокату средств индивидуальной мобильности.

В настоящее время на территории Сочи в прокат сдаётся около семи тысяч электросамокатов. Бизнес вызывает острое недовольство со стороны жителей и туристов — пользователи самокатов ездят с высокой скоростью, мешая и пешеходам, и водителям.

«На маршрутах движения туристских потоков стали формироваться массовые скопления техники, что значительно затрудняет движение людей, в том числе маломобильных граждан. Также необходимо установить обязательное ограничение порога скорости этих средств на проезжей части до 10 км/ч. На тротуаре они обязаны двигаться со скоростью людского потока. Вопросы правил передвижения на электросамокатах будут вынесены на ближайшую городскую комиссию по безопасности дорожного движения», — уточнила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

Также власти намерены упорядочить размещение пунктов прокатов велосипедов и самокатов. Постановление, которое определяет порядок заключения договора на право размещения пунктов проката средств индивидуальной мобильности, принято властями Сочи в июне 2021 года. Предпринимателям предлагается направить в администрации районов предложения о размещении пунктов прокатов, затем предложения соберут в единую схему, и после согласования этого предложения будут сформированы в единую схему и после согласования с министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края её опубликуют в сети. После этого предприниматели должны обратиться в администрацию города с заявлением о заключении договора на право размещения пунктов проката. Также будут внесены изменения в правила благоустройства и санитарного содержания территории курорта — за самовольное размещение пунктов прокатов и брошенные средства передвижения будет введена административная ответственность.