Москва, , 11:20 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о введении штрафов за нарушение требований об обязательной маркировке лекарств, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Производство лекарств и медпрепаратов без маркировки или с нарушением требований к маркировке будет наказываться максимальным штрафом в 100 тыс. рублей.

Такой же штраф грозит за оборот товаров и продукции без маркировки.

Предполагается также конфискация продукции.

Отдельное наказание вводится за оборот табачных изделий и сигарет без маркировки — до 150 тыс. рублей с конфискацией предметов нарушения.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года.