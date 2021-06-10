Ташкент, , 10:59 — REGNUM Четвертую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» получили власти Узбекистана. Об этом 10 июня сообщает Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики в своем телеграм-канале.

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«Четвертая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Узбекистан», — говорится в сообщении пресс-службы СЭС.

Также уточняется, что поступившая в республику новая партия — это второй компонент препарата.

Отметим, на сегодняшний день в Узбекистане выявлено за весь период пандемии в общей сложности свыше 102, 6 тыс. носителей коронавируса.