Москва, , 10:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибудет на саммит в Женеву непосредственно в день переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, которые состоятся 16 июня. Об этом 10 июня сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, когда Путин прилетит в Женеву, Песков отметил, что президент России прибудет в Швейцарию в день переговоров.

«(Путин прилетит в Женеву — ред.) в день переговоров», — сообщил представитель Кремля.

Напомним, 9 июня 2021 года на встрече с американскими военнослужащими в Великобритании Байден заявил, что намерен дать понять президенту России Владимиру Путину, что «Америка вернулась».

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