Лондон, , 01:01 — REGNUM Любая из стран в отдельности не обладает возможностями, с помощью которых можно решить нынешние мировые проблемы. Об этом заявил президент США Джо Байден 9 июня в ходе выступления на военной базе Милденхолл в Великобритании.

В королевство глава Белого дома прибыл для того, чтобы принять участие в ряде встреч на высшем уровне. По его словам, это утверждение играет ключевую роль в современности.

Байден также отметил, что перемены, происходящие в мире, настолько стремительны, что текущее международная ситуация кардинальным образом отличается от той, которая была «10 лет назад». Президент подчеркнул, что страны должны строить свое будущее сообща.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая Джо Байден заявил, что демократия в США и во всем мире находится под угрозой.

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