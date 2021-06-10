Лондон, , 10:51 — REGNUM Принятие новой Атлантической хартии ожидается по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в английском графстве Корнуолл 10 июня. Такое заявление распространила канцелярия главы британского правительства.

Очная встреча лидеров Британии и США состоится в преддверии саммита Группы семи (G7), который пройдёт с 11 по 13 июня в городке Карбис-Бэй. Отмечается, что стороны готовят к принятию новый документ, подобный по духу Атлантической хартии 1941 года, заложившей основы будущего послевоенного мира. Её подписали бывший британский премьер Уинстон Черчилль и 32-й президент США Франклин Рузвельт.

В канцелярии отметили, что в 2021 году США и Великобритания разделяют те же ценности, что и в 1941-м. Это будет отражено в новой хартии. Если прежде страны сообща строили послевоенный мир, теперь им нужно отвечать на современные вызовы, в числе которых пандемия коронавируса и экономический кризис.

Новый документ охватит восемь ключевых тем, опирающихся на «многолетние ценности». Это защита демократии, коллективная безопасность, строительство справедливой и устойчивой глобальной торговой системы.

Вместе с тем хартию посвятят новым вызовам, в том числе противодействию кибернападениям, изменению климата, защите биоразнообразия, борьбе с пандемией коронавируса и восстановлению экономики.

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