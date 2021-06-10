Женева, Швейцария, , 09:36 — REGNUM Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, запланированная 16 июня в Женеве, пройдёт на вилле «Ла Гранж». Такое сообщение опубликовано 10 июня на странице федерального департамента иностранных дел Швейцарии в Twitter.

«Знаменитая вилла Ла Гранж примет президентов Байдена и Путина 16 июня», — указано в сообщении.

Власти Швейцарии выразили России и США благодарность за доверие, оказанное при выборе Женевы местом для саммита.

Вилла «Ла Гранж», построенная в XVIII веке, находится в центре одноименного парка на окраине Женевы. В здании находится городская библиотека. Площадь парка превышает 21 гектар, он расположен на левом берегу Женевского озера.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что в ходе встречи 16 июня Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

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