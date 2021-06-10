Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Президент США Джо Байден будет откровенным во время разговора с президентом России Владимиром Путиным на предстоящей встрече в Женеве, сообщила 9 июня на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент (Байден) давно знает российского лидера Путина. Он никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств, когда их поведение не отвечало демократическим ценностям. И он, безусловно, будет откровенен в этом и на предстоящей встрече», — сказала она.

Таким образом Псаки ответила на вопрос о возможной неловкости Байдена в связи с тем, что тот ранее согласился с оскорбительным обвинением и утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что встреча российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве. Саммит станет первым мероприятием с участием первых лиц государств после вступления Байдена в должность. Для Путина поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

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