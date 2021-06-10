Москва, , 08:49 — REGNUM Украинский закон о коренных народах «абсолютно неприемлем» и «не соответствует никаким нормам международного гуманитарного права». Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Это мощный, серьёзный удар по русскому народу в целом. Конечно, это не может быть для нас безразличным», — подчеркнул глава государства.

По его словам, называть русских некоренным народом Украины «не просто некорректно, это смешно и глупо».

«Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими», — сказал он.

Российский лидер заявил, что идея делить народы на коренные и не коренные напоминает теорию и практику нацистской Германии.

«Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии», — пояснил Путин.

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Глава государства поинтересовался, что на Украине тогда будет с людьми со смешанной кровью.

«Что делать вот с этими людьми? Их что, будут сейчас как в нацистской Германии — мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего? Я уже не говорю о других составляющих», — добавил Путин.

Российский лидер уверен, что закон вынудит многих жителей соседнего государства уехать за границу либо переписать свою национальность, так как «никто не захочет быть людьми второго сорта».

Российский лидер считает, что со стороны западных стран, а также ОБСЕ вряд ли последует какая-либо реакция по поводу этого закона. По мнению Путина, Украина сейчас рассматривается как некий «антипод России», поэтому на Западе предпочитают «не замечать ничего, в том числе и свастики, с которой по городам Украины ходят неонацисты».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который должен определять права коренных народов и принципы их реализации. Проект был помечен как неотложный. В проекте документа русские не включены в перечень коренных народов страны.