Киев, , 17:39 — REGNUM Проект закона «О коренных народах Украины», внесенный в Раду украинским президентом Владимиром Зеленским, не включает русских в перечень коренных народов страны.

В этом можно убедиться, ознакомившись с текстом документа, опубликованным 20 мая.

Напомним, 18 мая Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины», который должен определять права коренных народов и принципы их реализации. Проект был помечен как неотложный и Зеленский призвал рассмотреть его в сжатые сроки.

В законопроекте отмечено, что коренные народы имеют право на самоопределение, на свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, а также на свободное экономическое, социальное и культурное развитие.

«Коренные народы Украины имеют право в соответствии с конституцией и законами Украины сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое участие в экономической, социальной и культурной жизни», — указано в тексте законопроекта.

Кроме того, законопроект гарантирует коренным народам Украины право на свои СМИ, учебные заведения и обучение на родном языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет и вытеснение русского языка — одно из направлений государственной политики Украины.

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