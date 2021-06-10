Никосия, , 03:40 — REGNUM Власти Кипра решили отменить ряд карантинных ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, с 10 июня в республике отменяется комендантский час.

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Соответствующее решение правительство Кипра приняло еще 27 мая. Строгий карантин в республике действовал с ноября 2020 года из-за сложной эпидемиологической обстановки. Теперь власти страны решили смягчить ограничения, введенные из-за пандемии.

С 10 июня в республике отменяют требования о переводе 50% сотрудников компаний на удаленную работу. Также отменяется комендантский час и возобновляется работа ночных клубов, а также развлекательных заведений. При этом заведения можно посещать только после предъявления специального пропуска, подтверждающего отсутствие коронавирусной инфекции.