Москва, , 02:57 — REGNUM Одной из тем переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, как ожидается, станет украинская проблематика, сообщил 9 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наверняка тема Украины будет затрагиваться», — сказал он, отвечая на вопрос поднимет ли Путин вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Саммит станет первым мероприятием с участием первых лиц государств после вступления Байдена в должность. Для Путина поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

Ранее президент России объяснил, что вхождение Украины в НАТО не должно произойти, поскольку это станет слишком опасным для России.

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