Тирана, , 23:33 — REGNUM В Албании 9 июня в результате обследования 2821 человека выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 25 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 132 415 случаев заражения коронавирусом. 129 761 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 2452 пациент в стране скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки не умер ни один пациент с COVID-19, а за последние девять дней умер лишь один пациент.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 202. На стационарном лечении находятся всего 20 пациентов — это число продолжает уменьшаться уже четвертый месяц.

К лету эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до пары десятков. Аналогичное улучшение ситуации наблюдается и в соседних Косово и Северной Македонии.

С 1 июня в Албании смягчен комендантский час: теперь он будет действовать с 23:00 до 6:00. Въездной карантин и масочный режим на улице в стране отменены.

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