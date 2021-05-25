Вашингтон, , 16:38 — REGNUM Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена планируется провести 15−16 июня в Швейцарии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Вашингтоне.

По информации телеканала, личная встреча двух лидеров будет проходить в Женеве и ознаменует завершение первого международного турне Джо Байдена.

Вместе с тем телеканал сообщает, что в пресс-службе Белого дома отказалась давать комментарии относительно даты и места проведения саммита двух президентов «до окончательного согласования всех деталей».