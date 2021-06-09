Париж, 9 июня, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В сети обнародовали дизайнерский проект экстерьера модернизированной модели Renault Clio. Рендер с автомобилем размещён на сайте 32cars.ru.

32cars.ru Рендер обновленного Renault Clio

Информация о том, что Renault Clio будет собираться в России муссируется в СМИ достаточно давно. Очередной интерес к модели был подогрет после того, как прототипы машины были замечены на территории научно-технического центра АвтоВАЗа. Тем не менее в российском подразделении компании не подтвердили информацию о скором дебюте модели.

Чуть позже появилась информация о том, что на АвтоВАЗе идет наладка сборочного техпроцесса автомобиля на платформе CMF-B, на которой базируется пятое поколение Clio. Однако и в этот раз на АвтоВАЗе не дали ответа на вопрос о выпуске модели.

Ранее компания Renault представила новый седан Taliant. В основу архитектуры автомобиля легла платформа CMF-B. Габариты машины составляют 4396×1848×1501 мм.

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