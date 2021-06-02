Париж, , 15:21 — REGNUM В сети появились первые дизайнерские изображения модернизированного кроссовера Renault Kaptur. Рендеры размещены на портале 32cars.

Renault Kaptur 32cars

В качестве базы для рендера дизайнеры взяли нынешнюю версию модели Kaptur и осовременили её новыми стилистическими деталями, которые имеются на последних моделях марки.

Так, узкие передние фары для нового Kaptur дизайнеры взяли от концепт-кара Megane. От этого же авто переняты радиаторная решётка и бамперы с многоугольным чёрным воздухозаборником.

Задние фонари модели были заменены на «монобровь», простирающуюся на всю ширину задней двери. Также следующее поколение Renault Kaptur, по мнению дизайнеров, получит современный логотип, представленный весной нынешнего года.

Как точно угадан дизайн нового Kaptur станет известно только через три года, когда новое поколение модели будет официально представлено.

Ранее автопроизводитель Renault вывел на авторынок России обновлённый кроссовер Arkana 2021 модельного года. Он предложен в пяти комплектациях. Под капотом модели функционирует турбированный двигатель TCe рабочим объёмом 1,3 литра максимальной мощностью 150 «лошадей».

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