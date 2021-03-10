Москва, , 17:32 — REGNUM Роспотребнадзор поддерживает введение маркировки БАДов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

«Должен быть введен тотальный контроль за БАДами через маркировку», — заявила Попова.

Она напомнила, что ведомство полтора года назад обратилось в Минпромторг с тем, чтобы БАДы ровно так же, как и ряд других товаров в РФ начали маркировать.

Это возможность избавиться от серого рынка, контрафакта, отметила Попова.

Кроме того, Попова выступила в поддержку маркировки бутилированной воды.